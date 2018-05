Weerstation Sibculose weerman Martijn Groote gestolen

Groote vermoedt dat de diefstal in de nacht van zaterdag op zondag rond twee uur is gepleegd. ,,Rond die tijd werden we wakker, de hondjes van de overbuurvrouw gingen me toch tekeer. Maar verder hebben we niets gezien. Verderop in de Schoolstraat bleek in de loop van zondag dat de bedrading van een lantaarnpaal was doorgeknipt, zodat het donker in onze buurt was.'' Dinsdagmorgen deed Groote aangifte van de diefstal van het weerstation, een kostenpost van circa 120 euro.