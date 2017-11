Wel mishandeld maar geen aangifte, hoe komt dat?

Mensen die psychisch zieken begeleiden, worden veel vaker geslagen, bedreigd en geïntimideerd dan werknemers in andere sectoren. Toch doen ze heel weinig aangifte. ,,Er is geen medewerking en er heerst angst.''

Bij Veldzicht in Balkbrug, een centrum voor psychiatrie, ging het begin augustus gruwelijk mis. Een medewerker raakte ernstig gewond, door toedoen van een patiënt. Ze kreeg kokend water over zich heen gegoten. Er werd aangifte gedaan.

,,Eerder een uitzondering, zo'n aangifte. Het zou veel vaker moeten in de psychiatrie'', vindt Joke Harte. Zij deed namens Politie en Wetenschap - onderdeel van de Politieacademie in Apeldoorn - onderzoek naar geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie.

Samen met politieagenten en gehandicapten-verplegers zijn behandelaars in de psychiatrie het vaakst slachtoffer van lichamelijk geweld. De gemiddelde burger had vaak allang aangifte gedaan, maar behandelaars in de psychiatrie zien daar vaak van af, blijkt uit Hartes onderzoek. De slachtoffers denken onder meer dat de daders - die bijvoorbeeld waanbeelden en bipolaire stoornissen hebben - ontoerekeningsvatbaar worden geacht door hun werkgever of justitie.

Harte: ,,Geen aangifte doen, kan voor obstakels zorgen om te kunnen functioneren. Als er geen signaal naar de dader gaat, dat hij te ver is gegaan, kan hij misschien gaan denken dat hij er gewoon mee door kan gaan. Hulpverleners vertelden ook dat sommige cliënten zelfs letterlijk zeggen: ik kan je iets aandoen, want er wordt toch geen aangifte gedaan.'' Uit welke instellingen die verhalen komen, wil Harte niet aangeven. ,,Ik heb geïnterviewden anonimiteit beloofd.''

Schijntje

Uit eerder onderzoek van Harte, uit 2013, bleek dat van circa een kwart van de geweldsincidenten aangifte wordt gedaan. Nog geen tien procent van de aangiftes, komt terecht bij de rechter. ,,Een schijntje, helemaal als je weet dat één op de drie psychiatrische hulpverleners aangeeft soms onderdeel te zijn van lichamelijk geweld.'' De oorzaken van de summiere aangiftes heeft Harte onderzocht. ,,Door 35 lange interviews met GGZ-medewerkers.''

Naast de angst om door de dader - vanwege de aangifte - nogmaals mishandeld te worden, spelen werkgevers een belangrijke rol. ,,Ik ben geschrokken hoe slecht sommige slachtoffers ondersteund worden door instellingen. Ze moeten soms toestemming voor aangiftes aanvragen. De ene werkgever werkt mee, weer een ander ziet het totaal niet zitten.'' Een rondje langs de grote psychiatrische organisaties in Oost-Nederland maakt dat inzichtelijk.

Uiterste stap

Sieb Buiten, woordvoerder van Eleos (instellingen in en rondom de Veluwe): ,,Wij zijn zeer terughoudend met het doen van aangifte. Wij proberen het conflict op te lossen in gesprekken met behandelaar en cliënt, dat is onze aanpak. We hebben een protocol, aangifte doen is daarin een uiterste stap, die met de hoogste organen besproken moet worden.'' GGNet (onder meer Warnsveld en Apeldoorn) kent juist een zerotolerancebeleid, er wordt altijd aangifte gedaan, vertelt een woordvoerder.

Onderzoekster Harte. ,,In het oosten heb je overal instellingen van Dimence (zie kader, red.). Zij zijn echt een voorbeeld voor mij van hoe het goed gaat. Slachtoffers zoeken erkenning van wat ze is aangedaan. Instellingen en het OM moeten die geven. Er wordt nog te vaak iets niet gemeld, met als argument: hij is in behandeling. Als dat gebeurt, stopt de rechtsstaat bij de instelling... Natuurlijk kennen behandelaars ook een beroepsgeheim, maar er zijn echt uitzonderingen daarop, waardoor je wel aangifte kan doen.''

'Niet meer zomaar seponeren'