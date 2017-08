'Welke risico's lopen inwoners van Hardenberg door bovenmatige gaswinning?'

Woensdag werd bekend dat de NAM een tik op de vingers kreeg van het Staatstoezicht op de Mijnen. Ten oosten van Hardenberg is in de afgelopen jaren fors meer gas uit de grond gehaald dan is toegestaan . De toezichthouder eist dat de NAM onmiddellijk stopt met gaswinning bij Hardenberg.

De risico-analyse die is opgesteld is hierdoor niet meer toereikend. GroenLinks-Statenlid Robert Jansen wil weten welke risico's dit heeft voor de inwoners en het milieu van Hardenberg. Ook is hij benieuwd welke maatregelen worden getroffen in de periode dat de analyse niet meer toereikend is. Tot slot wil Jansen weten of het provinciebestuur op de hoogte was van de bovenmatige gaswinning door de NAM.