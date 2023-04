Wending in moordzaak Jihad Jafo (32): vrijgelaten verdachte tóch weer opgepakt

Pop-updiner in Hardenberg­se buiten­lucht valt in de smaak: ‘We hopen dat dit iets teweeg brengt’

Bij aspergeboerderij Het Nijenhuis in Diffelen is zaterdag het aspergeseizoen geopend met een buitendiner voor circa 130 gasten. De eerste editie van Het Streekmaal is daarmee een schot in de roos en krijgt waarschijnlijk een vervolg.