Wendt blijft wel knokken voor herbouw schoenmakershuisje Hardenberg

Het voormalige gemeentelijke monument op de hoek van de Hessenweg en Twenteweg in Heemse is ondanks hevige protesten in 2012 gesloopt om plaats te maken voor de toegangsweg naar de nieuw gebouwde Rabobank. In de aanloop naar de sloop beloofde het gemeentebestuur dat het huisje iets verderop herbouwd zou worden. ,,Dat werd mij duidelijk in de raadstukken uit 2010, 2011 en 2012, alsook uit de vele perspublicaties uit die tijd’’, schrijft hij aan het college.

Niet dichtgetimmerd

Maar in de overeenkomst die de gemeente sloot met aannemer Zweers uit Ane werden geen sancties opgenomen voor het geval herbouw uit zou blijven. Volgens Wendt riekt dat naar onbehoorlijk bestuur, want normaal worden overeenkomsten altijd ‘juridisch dichtgetimmerd’. Wendt wijst er ook op dat de tijdelijke parkeerplaats niet of nauwelijks wordt gebruikt. Nadat CDA-raadslid Arjen Roelofs en zijn CU-collega Hans Odink afgelopen najaar vragen stelden over de kwestie, antwoordden B en W in december dat Rabobank Vaart en Vechtstreek tot eind november 2020 een huurcontract heeft met aannemer Zweers voor die tijdelijke parkeerplaats. ‘Daarna zien we wel verder’, reageerde aannemer Allard Zweers toen op vragen van de Stentor. In een afzonderlijke brief aan de gemeenteraad noemt Wendt de antwoorden nu ‘zeer summier en onbevredigend’. ,,Het bevreemdde mij dan ook dat na de beantwoording door het college het oorverdovend stil bleef in uw raad, ik had verwacht dat alle fracties hierover toch wel een standpunt zouden hebben.’’

Belofte maakt schuld

Wendt blijft zelf in elk geval strijdvaardig en roept het college in een open brief op om weer met Zweers te gaan onderhandelen. En mocht herbouw niet lukken nabij de nutteloze parkeerplaats, dan moet een geschikte beeldbepalende locatie elders in Heemse worden gezocht, in overleg met Plaatselijk Belang. ,,Nogmaals, belofte maakt schuld’’, stelt Wendt, die gesteund wordt door PB Heemse en de Historische Vereniging Hardenberg.