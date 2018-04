Werkzaamheden aan N34 bij Hardenberg vorderen gestaag

Karlijn Luisman morgen in The Battles van Voice Kids

5 april Karlijn Luisman is morgen te zien in 'The Battles' van The Voice Kids. De vijftienjarige zangeres uit Gramsbergen strijdt daarin met twee andere meiden uit het team van coach Marco Borsato om een plek in de 'sing-off' van de zangtalentenjacht van RTL4.