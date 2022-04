Wethouder Hardenberg heeft half april laatste werkdag: ‘Dossiers voor deze periode afgerond’

De gemeente meldt het nieuws op haar website. Specifiek is 12 april de laatste werkdag van wethouder Nico Lansink Rotgerink. Hij komt daarmee net niet aan een kalendaarjaar wethouderschap: hij begon namelijk in mei 2021 als opvolger van Jan ten Kate. Ten Kate werd toen burgemeester in Staphorst.

Lansink Rotgerink reageert als volgt op zijn aftreden: “Ik kijk terug op een boeiend en interessant jaar als wethouder in de gemeente Hardenberg.” In een terugblik noemt de wethouder in het persbericht onderwerpen als duurzaamheid en de energietransitie: ‘onderwerpen waarbij inwoners steeds meer aan het roer staan.’

Bedoeling

“Vanaf de start van mijn wethouderschap was het mijn bedoeling om deze functie tijdelijk en maximaal tot het eind van de huidige collegeperiode te vervullen.” Omdat volgens de aftredend wethouder ‘de koers voor de komende jaren uitgezet’ is, heeft hij besloten nu te stoppen. ,,De dossiers in mijn portefeuille voor deze bestuursperiode zijn afgerond. Ik ga mij richten op de toekomst en pak de activiteiten voor mijn onderneming zo langzamerhand weer op.”

Nieuw college

De gemeente meldt tot slot dat de burgemeester en overgebleven wethouders samen over de portefeuille van Lansink Rotgerink zullen waken totdat het nieuwe college start. Daar is Gitta Luiten (PvdA) al niet meer bij: zij kondigde in februari al aan dat ze per 1 april zou stoppen, omdat ze een nieuwe baan kon krijgen.

De kans is bovendien nihil dat er al voor 12 april een nieuw college is. Na de aanstelling van oud-gedeputeerde Theo Rietkerk uit Kampen als informateur liet kandidaat-wethouder Martijn Breukelman (CDA) al weten dat er geen haast is.

,,De inhoud is belangrijker dan de datum. Sommige gemeentes presenteren eind april al een nieuw college, in Hardenberg is het goed gebruik dat we de tijd nemen. Als we voor juni klaar zijn is dat prima.’’