Wethouder Jan ten Kate worstelt met de windmolens in gemeente Hardenberg en Duitsland: ‘Maar ik heb geen dubbele agenda’

Kunnen we het ook zonder die dingen doen?’ Het is voor wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg altijd de eerste vraag die hij krijgt wanneer hij in dorpen als Kloosterhaar, Sibculo en Bergentheim over de mogelijke komst van windmolens praat. Nee, probeert hij dan uit te leggen, ‘maar jullie mogen wel meedenken over de plek, de hoogte en de hoeveelheid’. Mits dat dan weer past in de totale opgave die Hardenberg van de landelijke overheid heeft gekregen om een zogenaamde verduurzamingsslag te maken. Dat schuurt.