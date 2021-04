Wethouder moet hoge Hardenbergse energieambities maar meenemen naar Staphorst

Video Aspergesei­zoen van start in het Vechtdal, maar het is nog wachten op het witte goud

27 maart Het aspergeseizoen in het Vechtdal is zaterdag begonnen met het traditionele aspergesteken door bestuurders en voor het eerst een succesvolle culinaire route waarbij aspergehapjes in de auto gegeten kunnen worden. Ondanks de start zijn asperges nog niet veel verkrijgbaar. ,,We kunnen ze niet uit de grond toveren”, zegt aspergeboer Jan Nijhuis.