Wethouder uit buurgemeente Hardenberg volgt zieke Bruinsma op

Falco Bruinsma, die sinds oktober afwezig is door ziekte, stopt definitief als wethouder van de gemeente Hardenberg. Zijn partij OpKoers.nu draagt Jan ten Kate, al acht jaar wethouder in de Drentse buurgemeente De Wolden, nu voor als zijn opvolger. De 54-jarige Ten Kate is ook afkomstig van een lokale partij, kent de regio goed en heeft veel bestuurlijke ervaring.

Ten Kate, die met zijn vrouw Nannie een melkveehouderij runt in Koekangerveld, begon zijn politieke carrière in 2002 als raadslid voor Gemeentebelangen. Vier jaar later werd hij fractievoorzitter. In 2010 werd hij door zijn partij voorgedragen als wethouder in De Wolden. ,,Na een mooie bestuurlijke carrière in De Wolden, ga ik met veel plezier aan de slag in de gemeente Hardenberg’', zegt Ten Kate in een persbericht dat de gemeente Hardenberg vanavond verspreidde. ,,Ik ken het gebied en de mensen die er wonen en werken al goed. De ambities van Hardenberg kan ik onderschrijven. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Hardenberg, en de verbinding maken tussen economische groei en het stedelijk gebied enerzijds, en de opgaven die we zien op het platteland anderzijds.”

Definitief stoppen

Falco Bruinsma uit Dedemsvaart, die in november 2017 voorzitter werd van het bestuur van OpKoers.nu en als vierde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen kwam te staan, werd op 17 mei geïnstalleerd als wethouder. Maar in oktober moest hij zich voor langere tijd ziek melden. Zijn lichamelijke klachten waren zodanig dat hij moest besluiten definitief te stoppen als wethouder, aldus het persbericht: ,,Na de verkiezingen is mij de kans geboden om onze inwoners en de gemeente te vertegenwoordigen als wethouder. Bij het uitoefenen van deze mooie baan, kon ik rekenen op de volledige steun van mijn eigen partij. Helaas kan ik dat niet zeggen over mijn gezondheid. Wethouder zijn is topsport. Mijn lichamelijke klachten maken het voor mij onmogelijk om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. Het besluit om te stoppen als wethouder is mij niet licht gevallen, maar is in het belang van de gemeente en onze inwoners.’’

18 december

Bruinsma heeft formeel zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad, dat ontslag gaat in als zijn opvolger aan de slag gaat. OpKoers.nu respecteert het besluit van Falco Bruinsma en ging in overleg met de coalitiepartners CDA, ChristenUnie en PvdA op zoek naar een geschikte opvolger. Die is niet in de eigen gelederen gevonden maar wel bij een vergelijkbare lokale partij in een buurgemeente. De beoogd wethouder wordt voor benoeming voorgedragen tijdens de raadsvergadering van 18 december.

Duurzaamheid

Als de raad zoals verwacht mag worden daar in meerderheid mee akkoord gaat, krijgt Ten Kate binnen het Hardenbergse college van B en W onder andere duurzaamheid, lokale infrastructuur, parkeren en evenementenbeleid in zijn portefeuille. Hij wordt dan de vierde wethouder na Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie) en Gitta Luiten (PvdA).