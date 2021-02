Wethouder wil onderzoek sportpark Dedemsvaart niet meteen verbreden: 'straks is het aan de raad’

Geen gehuil bij kavelruil in regio De Krim

16 februari Dit jaar wordt gestart met een nieuw kavelruilproject in Schuinesloot en De Krim. Gert Jonkhans is voorzitter van de kavelruimcommissie. Henk Haarhuis is uit naam van Stimuland de kavelruilcoördinator. Jonkhans heeft veertig jaar lang een melkveebedrijf gehad en dit is nu zijn derde soortgelijke project na Radewijk en de omgeving van Lutten. Stichting Stimuland, met een vestiging in Vilsteren, is een onafhankelijke netwerkorganisatie die op het platteland ontwikkelingen zoals deze activeert.