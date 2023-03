Wie redde het leven van Arno (35) in Slagharen, vraagt hij zich dertig jaar later af: ‘Denk er elke dag aan’

met video Ontroeren­de beelden: ganzenecht­paar uit Hardenberg herenigd in ‘paradijs’ in Drenthe

De beelden zijn hartverwarmend: een ganzenechtpaar dat jarenlang de Hardenbergse wijk Baalderveld als thuisbasis had is in de ganzenopvang in Dalen herenigd. De mannelijke helft van het koppel moest daar eerder noodgedwongen naartoe, vanwege een gezwel. Nu is het Hardenbergse paar weer samen.