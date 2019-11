Wie weet waar Quinn is? 13-jarige jongen uit Holtheme al de hele nacht vermist

Edwin Evers uit Hardenberg in top drie radioma­kers van de eeuw: ‘Frits Spits is de enige logische winnaar’

29 oktober Een van de belangrijkste radiomakers van de afgelopen eeuw. Die titel mag Edwin Evers zichzelf sinds vandaag geven. De Hardenberger is door een vakjury van de VARA-gids verkozen tot de nummer twee van belangrijkste radiomaker van de eeuw. De top veertig is door de VARAgids opgesteld ter gelegenheid van honderd jaar radio in Nederland. De eerste plek gaat naar Frits Spits, wat volgens Evers ‘de enige logische keuze’ is. Joost den Draaijer (Van Kooten) gaat er met de derde plek vandoor.