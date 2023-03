Wie wil de boom in? Gebrek aan vrijwilligers bij Hoogstambrigade

indebuurt.nl De familie Mohamad runt dit nieuwe restaurant in Zwolle: 'De kruidenmix is een geheim familiere­cept'

Alleen een klein, oud logo op de trap in het pand verraadt dat in de Roggenstraat 13-I jarenlang de Subway was gevestigd. Maar Amerikaans is het allesbehalve meer. De familie Mohamad toverde de zaak om tot een Syrisch restaurant, met op het menu grillgerechten op houtskool.