Wijkbewoners kritisch over 'clubtunnel' De Boshoek Hardenberg

video Dodelijke steekpar­tij Dedems­vaart was 'nood­weer' stelt advocaat verdachte

8 augustus De 46-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van Henk Veldsink in Dedemsvaart afgelopen donderdagnacht, handelde uit noodweer. Dat stelt advocaat H.W. Bongers. De 34-jarige Henk Veldsink zou 'in het mes gelopen zijn' dat zijn cliënt uit de keuken had opgehaald toen Veldsink voor de deur van zijn woning in de Beatrixstraat stond.