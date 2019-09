Wijkvereniging Baalder in Hardenberg boos op prei- en andijviedieven: ‘hier worden monden van gevoed’

Voedselverspilling

De tuin naast de wijkboerderij is onderverdeeld in zes stukken. Vijf worden privé bewerkt en geconsumeerd. Het grootste deel wordt echter bewerkt voor Baalder Noaberschap. En dat is ook meteen het pijnlijke aan deze steeds terugkerende manier van voedselverspilling. De reden ook waarom Biemans een oproep deed op social media. De monden van zo’n 25 gezinnen worden gevoed vanaf deze vruchtbare grond. Het zijn families met een inkomen net boven de voedselbanknorm. Te rijk voor de voedselbank, maar niet genoeg geld voor de dagelijkse maaltijd. Onder andere de rode kool en de rode bietjes zijn inmiddels met succes gerooid. De boerenkool wacht nog op een nachtje vorst voordat het wordt uitgedeeld.

Illegale tomatenpluk

Biemans is al vier jaar vrijwilliger in deze tuin. ,,Het is een stukje dankbaarheid. Wij hebben het gewoon erg goed”, is haar gedachte erachter. Helaas denkt niet iedereen zo. Ze merkt op dat het dit jaar de spuigaten uit gaat lopen, wat betreft baldadigheid en vandalisme in de tuintjes vol voedsel en bloemen. ,,Zo’n drie weken geleden zijn er ook al heel veel tomaten illegaal geplukt’', weet ze. De prei die illegaal is gerooid is in goede smaak gevallen bij de varkens en geiten van de naastgelegen kinderboerderij.