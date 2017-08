Wildwest op Hoge Esch mooiste straatversiering van Gramsbergen

Ruim vijftig straten zijn deze week versierd en verlicht en het is ieder jaar een spannende aangelegenheid wie er als mooiste uit de bus komt nadat de jury bij daglicht en in het donker de straten heeft beoordeeld.

Dat werd dit jaar de Hoge Esch met het thema Wildwest. ,,Er is totale beleving. Een mooie saloonwagen, muziek, kerk met klok, vuurkorven en persoonlijke ontvangst. Een compleet plaatje”, zo luidt het juryrapport.

Route

Op slechts anderhalve punt werd de Oosteresch tweede met het thema Middeleeuwen en de derde prijs is toegekend aan Hattemattestraat II die in bruiloftssferen verkeert. De versierde en verlichte straten zijn de hele week nog te bekijken. De oranjevereniging heeft een route uitgezet, die aan de hand van bordjes met pijlen is te rijden met de auto of op de fiets.

De negendaagse feestweek Gramsbergen Lichtstad is geopend door wethouder Douwe Prinsse. De vlam, die de hele week blijft branden bij de vijver in het stadje, werd gebracht door Dahlenburg, de straat die vorig jaar de mooiste versiering had en dit jaar net buiten de top drie eindigde.

De wethouder sprak zijn waardering uit over de inzet van de inwoners van Gramsbergen, de vele vrijwilligers en sponsoren. Dankzij hen is het mogelijk om zon groot evenement te organiseren. Volgens de wethouder lukt dit nergens in de gemeente Hardenberg. ,,Het lukt in Gramsbergen zelfs om negen dagen in één week te krijgen”, aldus de wethouder.

Volledig scherm De Hattemattestraat © Oranjevereniging

Volledig scherm De Hoge Esch © Oranjevereniging