Windhoos verwoestte boerderij Sibculo binnen een minuut

videoEen windhoos veranderde de boerderij van Hans en Gea Supèr aan de Kloosterdijk in Sibculo donderdagavond binnen een minuut in een puinhoop.

Een slapeloze nacht heeft Gea Supèr er in ieder geval door gehad. De ervaring van enkele uren eerder, ergens tussen half zes en zes uur, toen een plotselinge windhoos de oude boerderij op hun erf verwoestte. ,,Ik was met mijn jongste zoon thuis. Het was angstaanjagend, het geluid en de enorme krachten die daarbij vrij kwamen. Binnen de kortste keren lag de boerderij hiernaast in puin."

Opslag

De boerderij, meer dan vijftig jaar geleden het geboortehuis van Hans Supèr, was niet meer als woonhuis in gebruik, maar werd gebruikt voor de opslag van allerlei zaken ten behoeve van het akkerbouwbedrijf van de familie. Ook stonden de landbouwmachines daar gestald. ,,Het moet nog blijken hoe groot de schade daaraan is", aldus de landbouwer, die vreest dat hij in ieder geval, ondanks de verzekering met een flinke schadepost zal blijven zitten.

Zelf kijken mag nog niet, want mannen in witte pakken zijn de hele volgende dag bezig geweest met het ruimen van asbest.

Afgeknapte boom

Een dikke afgeknapte boom aan de overzijde van de de Kloosterdijk markeert de plek waar de windhoos vandaan kwam. Bij de overburen, een kippenbedrijf, werd in beperkte mate schade aangericht, maar bij de familie Supèr ging de windhoos vol los. Het dak vloog er letterlijk vanaf, waarna de rest instortte. ,,Een het was zeker geen bouwval", aldus Hans Supèr, die zelf niet thuis was op het moment dat de windhoos overtrok.

Woonhuis

Het woonhuis van de familie staat op enkele tientallen meters van de nu verwoeste boerderij. Een flink aantal verdwenen dakpannen bewijst dat de windhoos ook op deze woning is gedoken. Het huis bleef echter gespaard, maar overal verspreid liggende brokstukken vormen nu nog het spoor van de windhoos, die ook verderop nog schade aanrichtte bij een woning, garage en tuinhuis. De mannen in witte pakken zoeken in het spoor resten asbest.

De gevolgen voor zijn bedrijf kan Hans Supèr nog niet overzien. ,,Ik zal in ieder geval wel pas wat later in het seizoen op gang komen denk ik. Machines moeten eventueel gerepareerd worden, of elders vandaan gehaald worden en daarnaast moet de puinhoop geruimd worden en een nieuwe schuur gebouwd."