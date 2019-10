Windmolen-discussie Bergentheim op scherp: ,,Geen twintig stuks in de achtertuin!’’

OBS Klimop sluit de deuren: openbaar onderwijs verdwijnt uit De Krim

11 oktober OBS Klimop in De Krim sluit na dit schooljaar deuren. Het besluit is gebaseerd op het feit dat het leerlingenaantal tot onder de 23 is gedaald. Met zo’n kleine schoolbevolking is er volgens onderwijsstichting Arcade geen sprake meer van een ideale onderwijssituatie. Daarmee verdwijnt het openbare onderwijs uit De Krim.