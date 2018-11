Windpark Veenwieken is nog niet gebouwd en eerste schadevergoeding is al toegekend

Paardenhan­de­laar en dierenarts: ‘We moeten meer doen om rhinovirus te voorkomen’

11:00 In Slagharen is de agressieve vorm van het zogenoemde rhinovirus uitgebroken. Gedupeerde handelaar Herman Koorman moest toezien dat een dierenarts een van zijn paarden liet inslapen. Hij pleit met zijn dierenarts voor verplicht inenten en een meldplicht. Daar zit zeker niet iedereen in de sector op te wachten.