Winkeliers en horeca staan niet te springen om vijf jaar langer azc Hardenberg: ‘Gezinnen ja, overlastgevende jongeren nee’

,,Het standpunt van winkeliers en horecaondernemers over het verlengen van het azc tot oktober 2026 is genuanceerd’’, vertelt centrummanager Eduard Plate van Winkelstad Hardenberg. ,,Als mensen op de vlucht zijn, is er een morele plicht ze op te vangen. Tegelijk is ook sprake van (een gevoel van) onveiligheid, ook bij medewerkers. Dat verschilt per winkel. Ook zijn er diefstalsituaties.’’