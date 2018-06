Winkels Hardenberg en Dedemsvaart eerst op drie zomerse zondagen open

Winkels en supermarkten in Dedemsvaart en Hardenberg mogen deze zomer elk op drie zondagen hun deuren openen. Met die tijdelijke aanpassing van de winkeltijdenverordening loopt het Hardenbergse college vooruit op de proef met de zondagsopenstelling die op 1 september begint en een jaar duurt. In die proef mogen winkels in Dedemsvaart en Hardenberg drie tot vijf zondagen per jaar open, supermarkten in beide plaatsen een keer in de veertien dagen.

Om in het lopende toeristenseizoen al ervaring op te doen met koopzondagen, en tegemoet te komen aan de wens van de meeste partijen, wijst het college van B en W in nauw overleg met de Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC) en de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) voor beide plaatsen elk drie zondagen aan waarop winkels en supermarkten open mogen. ,,We hebben hier nul komma nul ervaring mee en willen eerst beginnen met de twee hoofdkernen, ook gezien de streekfunctie die Dedemsvaart en Hardenberg hebben'', legt wethouder Alwin te Rietstap het collegebesluit voor een beperkte proef uit.

Kort dag

De gemeenteraad wordt gevraagd om de winkeltijdenverordening tijdelijk aan te passen, zodat het college de bevoegdheid krijgt koopzondagen aan te wijzen. De raad moet hier op 17 juli een besluit over nemen. Dat is kort voor de zomervakanties in regio Noord beginnen (Midden en Zuid hebben dan al vakantie), maar belangstellende winkeliers zijn geïnformeerd via de beide betrokken ondernemersverenigingen en kunnen zich organisatorisch al op de koopzondagen voorbereiden.

Campingwinkels

Volgens de huidige winkeltijdenverordening mogen in de gemeente Hardenberg alleen winkels op campings en recreatieterreinen op zondag open. In het coalitieakkoord 2018-2022 spraken CDA, CU, OpKoers.nu en PvdA af dat al vanaf de zomer van 2018 mogelijkheden worden geboden voor zondagsopenstelling. Ondernemers mogen zelf bepalen of ze meedoen, deelname is vrijwillig. Supermarkten in Hardenberg of Dedemsvaart mogen in de proef op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur beurtelings om de week open. Overige middenstanders mogen drie tot vijf keer per jaar op zondagmiddag open, tijdens het toeristisch seizoen of op feestdagen. Winkeliers moeten zelf de koopzondagen aanprijzen bij het publiek.

Brede evaluatie