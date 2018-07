Winkels Hardenberg en Dedemsvaart mogen zondags tegelijk open

Dat is te danken aan een amendement van de Hardenbergse collegepartijen dat vanavond tijdens de raadsvergadering met ruime meerderheid werd aangenomen.

De proef met zondagsopenstelling wordt al vóór de zomer van 2019 geëvalueerd. Belangrijk punt is tevens dat meteen maatregelen worden genomen als blijkt dat de proef in Dedemsvaart en Hardenberg ongewenste effecten oplevert in de kleinere kernen. Verantwoordelijk wethouder Alwin te Rietstap deed ook nu nadrukkelijk de toezegging dat hij meteen naar de gemeenteraad stapt als hij signalen ontvangt dat een winkel in een kleinere kern omvalt als gevolg van de proef.

Buitenspel

Ronald van der Schouw, eigenaar van de Jumbo Slagharen, waarschuwde in de oriënterende raadsvergadering twee weken geleden al voor nadelige effecten voor alle supermarkten in de kleinere kernen, die buitenspel staan in de proef. In het uiterste geval zou dat kunnen leiden tot een faillissement en negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in die dorpen.

Meer koopzondagen

De door Van der Schouw vertolkte wens van alle supermarkteigenaren om zelf te kunnen bepalen of ze hun winkels op zondagmiddag openen, werd door de oppositiepartijen VVD, 50Plus, D66 en GroenLinks verwoord in een eigen amendement. Per kalenderjaar zouden dan 12 koopzondagen kunnen worden aangewezen voor alle kernen, eventueel uit te breiden tot 20 zondagen per jaar. De coalitie houdt het voorlopig op maximaal vijf koopzondagen per jaar.

Hoofdelijke stemming