Winter Fair in Hardenberg verplaatst naar herfst

De organisatie van Winter Fair in de Evenementenhal Hardenberg heeft besloten om de beurs dit jaar niet in het laatste weekend van november te houden, maar al op de tweede vrijdag, zaterdag en zondag van de maand.

De reden voor de verplaatsing van de Winter Fair is van economische aard, legt organisator Annie Kolthof uit. ,,Uit landelijk en eigen onderzoek blijkt dat veel mensen hun winteraankopen al doen voordat wij onze beurs houden. Geluiden ook die we horen van bezoekers en standhouders. Door de fair nu naar voren te halen hopen we het juiste moment te kiezen."

Margriet

Het veranderde aankoopgedrag van consumenten is niet de enige reden voor het vervroegen van de beurs. Markthandelaren hebben tegenwoordig wat te kiezen, merkt Kolthof. ,,Tijdschrift Margriet houdt ook ieder jaar een Winter Fair. Er zijn ondernemers die graag op beide beurzen willen staan. Maar dat kan nu eenmaal niet."

De beurs van Margriet is enorm populair, maar verhuist dit jaar na vijftien edities van Utrecht naar de Brabanthallen in Den Bosch. Voor verkopers is het nu echter mogelijk om ook in Hardenberg te staan. Kolthof: ,,We moeten afwachten of de nieuwe datum een succes is. Maar als ik naar de aanmeldingen kijk merk ik al enthousiasme. Er hebben zich veel nieuwe ondernemers gemeld."

Evenaren

Een jaar geleden trok de Winter Fair zo'n 11.500 bezoekers. De Evenementenhal mikt nu op minimaal een evenaring van dat aantal. En Kolthof verwacht dat ook de ondernemers die de beursvloer inrichten, in 2016 zo'n 150, meer hun weg naar Hardenberg weten te vinden. Het aantal inschrijvingen ligt nu in ieder geval voor op schema. ,,Het gaat zelfs zo snel dat we een stop hebben op een aantal branches. Met kleding en tassen zou ik op een beurs op zich kunnen houden. We hebben op dat gebied een flinke reservelijst."