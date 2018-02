Witkalk laat ijs groeien in Gramsbergen

PvdA Hardenberg wil Oldemeijerweg opknappen

20 februari De Oldemeijerweg tussen de Rheezerweg en de Larixweg verkeert in slechte staat. Er is sprake van achterstallig onderhoud en de weg is op enkele plaatsen verzakt, constateert PvdA-raadslid Rein Jonkhans, die het Hardenbergse college van B en W hierover schriftelijke vragen stelt.