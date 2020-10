Woedende reacties op ludiek coronafilmpje van Vechtdal College: ‘Maar we zwichten niet’

Watze (84) stopt door gruweldood zoon na 60 jaar met lesgeven: ‘Eigenlijk wil ik de overheid aanklagen’

11 oktober Watze Terpstra (84) uit Gramsbergen is een begrip in de regio. Na zestig jaar onderwijs, verdeeld over technische scholen en zijn lascursussen stopt hij na de gruweldood van zijn zoon Rinke met lesgeven.