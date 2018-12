Woningcorporaties Hardenberg en Ommen gaan verder als ‘Vechtdal Wonen’

De fusie tussen de twee woningcorporaties wordt stapsgewijs uitgerold. Beter Wonen Vechtdal beheert nu ruim 3600 huurwoningen in Hardenberg en omgeving. De Veste beheert iets meer dan 3500 huurwioningen, en daarnaast heeft De Veste 2200 studentenwoningen in beheer in Enschede. De locatie in Enschede gaat verder onder de naam ‘De Veste’ en blijft zich richten op studentenhuisvesting.

Ontmoetingsplekken

De juridische fusiedatum is op 1 januari, maar dan gaat de naamsveranderingen nog niet in. De overgang naar de nieuwe naam Vechtdal Wonen vindt uiterlijk in juli plaats. Door de fusie moeten ongeveer 50 medewerkers van De Veste ‘samenwonen’ met 35 collega’s van Beter Wonen Vechtdal. De corporaties gaan vanaf het voorjaar werken vanuit één locatie in Ommen. Het kantoor in Hardenberg gaat dicht. In de buurt komen wel verschillende ontmoetingsplekken waar huurders terecht kunnen.