Woongebied Bransveen in Dedemsvaart krijgt 90 nieuwe woningen

In de woonwijk Bransveen in Dedemsvaart worden de komende jaren 90 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om rijtjeshuizen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Ook is er ruimte voor sociale huurwoningen. De kavels gaan dit jaar nog in de verkoop.

De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Brandveen gebouwd, tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Miffendorffwerf en de Stegerensallee. Het gaat om de tweede fase ‘Bransveen’, in de eerste fase zijn in de afgelopen jaren al 175 woningen gebouwd. Eind 2012 woonde de eerste bewoner in Bransveen, nu zijn nagenoeg alle kavels van de eerste fase bebouwd of verkocht.

Woningen

In het nieuwe deel is ruimte voor 30 rijwoningen, 36 twee-onder-een kapwoningen en 24 vrijstaande woningen. Vechtdal Wonen wil in Bransveen huurwoningen bouwen, de overige kavels worden door de gemeente Hardenberg uitgegeven. De nieuwe woningen worden in drie fases gebouwd, de bouw begint aan de zuidkant van Bransveen. De nieuwe woningen zijn straks bereikbaar via de route Mien Ruyslaan en Mittendorffwerf. Bij de Stegerensallee worden voet- en fietspaden aangelegd, auto's kunnen de nieuwe woningen niet bereiken via de Stegerensallee.

Inloopavond