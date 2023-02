Woonzorgcentrum ontvangt als eerste locatie in Drenthe lhbti-keurmerk

Zedenver­dach­te camping Rheeze onlangs nog veroor­deeld, dwong tienermeis­jes tot naaktfoto’s

De 25-jarige man uit Gramsbergen die wordt verdacht van twee zedendelicten met kinderen op een camping in Rheeze is onlangs veroordeeld tot 30 maanden cel, omdat hij jonge meisjes dwong tot het sturen van naaktfoto’s. Hij werd voor die zaak opgepakt nádat hij in 2021 twee keer op de camping zou hebben toegeslagen. De man zit nog vast.

