Wordt coalitie Hardenberg trio of kwartet? ‘We sluiten niemand uit’

CDA-lijsttrekker Martijn Breukelman is meer dan tevreden over de uitkomst van de verkiezingen. „Vorige keer groeiden we van negen naar elf zetels, nu zijn we weer verreweg de grootste. Fantastisch. We vormen nu zelfs de grootste CDA-fractie van Nederland. Dit is tegen de landelijke trend in. Daar mogen we trots op zijn.”