Wordt de lijn Zwolle-Emmen verbonden met het Duits spoorwegnetwerk?

Het is nog een tikje prematuur, de koppeling tussen de Vechtdallijn Zwolle-Emmen en het Duitse spoorwegnetwerk. In Hardenberg gaan de duimen voor dit idee al bij voorbaat omhoog.

Dankzij initiatieven vanuit de provincie Drenthe komt er mogelijk een koppeling tussen de aloude Bentheimer Eisenbahn en Coevorden. Daarmee zou de regio Hardenberg van en naar Duitsland ineens veel gemakkelijker en sneller bereikbaar zijn dan met de huidige verbindingen.

Via Deventer

Reizen naar bijvoorbeeld de populaire Duitse hoofdstad Berlijn is vanuit Noordoost Overijssel in de nieuwe situatie gunstiger. Wil je nu per trein naar Berlijn vanuit de oostelijke Vechtdalregio, dan moet je eerst met de trein naar Zwolle, dan naar Deventer en vervolgens overstappen op de Intercity naar Duitsland.

Allen maar voordelen

Centrummanager Eduard Plate van Hardenberg ziet alleen maar voordelen als er daadwerkelijk een koppeling komt met het spoorwegnetwerk van de oosterburen. ,,De centrumfunctie van Hardenberg kan hierdoor een impuls krijgen, ik zie alleen maar voordelen. Het is gunstig voor de Hardenbergse binnenstad, goed voor de toeristische sector, goed voor de horeca. Het directe achterland van Hardenberg in Duitsland is weliswaar dun bevolkt, daarachter liggen er veel mogelijkheden. Ik weet zeker dat burgemeester Peter Snijders hier ook enthousiast over is.''

Kansen

Plate - momenteel op vakantie in de Duitse Vogezen - ziet onmiddellijk allerlei kansen. ,,Dit nieuws maakt mij enthousiast. Ik denk meteen aan mooie arrangementen voor Duitse vijftigplussers. Het zal onze aantrekkingskracht op toeristen hoe dan ook vergroten. Ik hoor om mij heen al zo vaak dat het aanbod van Hardenberg de toerist verrast. Het Pieterpad, dwars door de stad, brengt bijvoorbeeld veel nieuwe gasten. Deze koppeling met Duitsland zie ik als een nieuw kraaltje aan de ketting.''

Vlak voor de tweede wereldoorlog, in 1939, werd personenvervoer in de grensstreek achter Hardenberg gestaakt. De oude spoorlijn tussen Bad Bentheim en Neuenhaus wordt momenteel opgeknapt zodat de treinen in 2018 weer kunnen rijden. De Duitsers hebben vijf nieuwe treinstellen gekocht van hetzelfde type waarmee Arriva rijdt op de Vechtdallijn. Wanneer de laatste kilometers van Neuenhaus naar Coevorden worden overbrugd ligt er op de tekentafel ineens een internationale treinverbinding.

Kosten

Momenteel wordt onderzocht wat de kosten zijn. Volgens onderzoekers van de Universiteit Groningen en het Institut für Regionalwirtschaft CIMA in Hannover zouden dagelijks 1500 reizigers gebruik maken van de spoorlijn tussen Coevorden en Bad Bentheim het het verdere achterland met Rheine als goede overstapmogelijkheid.