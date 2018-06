Yamaha Jumping Jack blikvanger op Classic TT Gramsbergen

De motor waarmee Jack Middelburg in 1980 de TT Assen won in de koningsklasse, was zaterdag de grote blikvanger tijdens de Classic TT Gramsbergen. De Yamaha TZ werd over het circuit Anerveen gestuurd door oud-coureur Theo Bult, de enige Nederlander die op dezelfde dag in twee klassen het podium haalde tijdens de Grand Prix in Assen.

De inmiddels 73-jarige Bult, woonachtig in Lonneker bij Enschede, geniet nog altijd van de motorsport. ,,Ik probeer elk jaar drie of vier keer mee te doen aan demonstratie-races met oude racemotoren in Nederland. Zoals de Classic TT in Gramsbergen, daar is het altijd gezellig en goed georganiseerd. Maar dit is wel een echt stratencircuit hè, met bomen langs de baan, dus je moet voorzichtig zijn want het is wel gevaarlijk. Maar ook heel leuk. Als ik dan een paar van die races heb gereden kan ik er weer voor een heel jaar tegen.'' Met racen op topniveau stopte Bult eind 1971 na een crash met zijn Yamsel op het stratencircuit van Vessem in Noord-Brabant, waarbij hij een rugwervel brak. Eerder dat jaar was de viervoudig Nederlands kampioen op de laatste zaterdag van juni op de Drentse hei tweede in de 250 cc geworden achter Phil Read en derde in de 350 cc achter Giacomo Agostini en Read.

Olielekkage

Theo Bult had één keer eerder het genoegen te mogen rijden op de Yamaha van Middelburg, die in 1984 verongelukte na een zware crash in Tolbert. De motor is eigendom van framebouwer Nico Bakker. ,,We moeten zuinig op die motor zijn'', zegt de Tukker. Helaas kon hij er alleen 's morgens tijdens de training maar op rijden. ,,Er kwam olie op de achterband, dat is niet goed voor het vertrouwen hè. Daarom rijd ik vanmiddag op mijn Yamsel waarmee ik zelf het TT-podium heb gehaald.'' Wel staat Middelburgs motor te pronken in het rennerskwartier, waar het een drukte van belang is en Bult veel motorsportfans te woord staat.

Classic TT Gramsbergen met de 500cc Yamaha TZ van Jack Middelburg. Erik Hulzebosch (midden) bewondert de Yamaha van Middelburg.

Superkerel

Hij heeft goede herinneringen aan Middelburg. ,,Het was een superkerel, ik was er ook bij toen hij in Silverstone de Grand Prix won. Helaas had hij in Tolbert pech en overleed hij'', vertelt Bult over de legendarische 500cc-coureur.

Muziekspektakel

Aan de kassenbouwer uit Naaldwijk wordt zelfs een motor-muziek-theater-spektakel gewijd getiteld 'Jumping Jack', zoals Middelburgs bijnaam luidde. In mei 2019 staan op het TT-circuit acht voorstellingen op de rol, met dertig theatertalenten, tientallen muzikanten en dansers en - natuurlijk - dertig racende motoren uit de jaren zeventig en tachtig. Bult vindt het een prachtig project. ,,Daar mag de winnende motor van Jack uit 1980 natuurlijk niet bij ontbreken. Ik zou best graag op die Yamaha willen rijden bij die voorstellingen, maar dat willen er vast wel meer.''