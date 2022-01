Zanger Bertolf uit Zwolle trekt voor bijzonder concert naar Balkbrug (met oude bekende van het Zwolse conservatorium)

Een mooie coup van de Reestkerk in Balkbrug. Het kerkje in Vechtdal ontvangt zanger Bertolf Lentink uit Zwolle, die daar met zangeres Esther Groenenberg op zaterdag 5 maart een concert geeft.

Dat de twee Zwolse muzikanten elkaar voor dit concert gevonden hebben, is geen toeval: ze ontmoetten elkaar op het conservatorium in de Overijsselse hoofdstad. Ze traden al vaker op, maar volgens de organisatie van de Reestkerk is het in dit geval een uniek optreden: simpel, gewoon samen, met piano en gitaar.

De organisatie kondigt aan dat Bertolf en Groenenberg zowel liedjes uit hun eigen repertoire als ‘de mooiste covers die hen muzikaal verbinden’ ten gehore brengen. Dat doen ze in sommige gevallen solo, in andere gevallen als duet.

De Reestkerk in Balkbrug op archiefbeeld.

Het monumentale kerkje werd halverwege de 19de eeuw gebouwd door een aannemer en molenbouwer uit Meppel. Er vinder vaker evenementen plaats, van concerten tot lezingen en symposia tot trouwbijeenkomsten.

Bertolf

Bertolf – voluit Bertolf Lentink – werd geboren in Dronten en speelde onder meer in de band van de Twentse zangeres Ilse de Lange. In 2008 scoorde hij een grote hit met Another Day, hij won een Zilveren Harp en heeft inmiddels zes albums op zijn naam staan.

Bekend is hij ook van zijn ode aan de supergroep Crosby, Stills, Nash & Young, in samenwerking met de band Her Majesty. Daar zit ook bassist en zanger Dirk Schreuders in, die de echtgenoot is van zangeres Esther Groenenberg.

Tijdens de eerste lockdown trok Bertolf zich terug in zijn thuisstudio. Dat leverde de plaat Happy in Hindsight op, die lovende recensies ontving. In de zomer van 2021 klonk bovendien zijn liedje ‘Only Together’ als soundtrack van ‘Luizenmoeder - De Film’, waar broer en zus uit Dalfsen Ilse en Dinand Warringa schitterden.

Sowieso zit Bertolf na de laatste versoepelingen niet stil. Sinds woensdag 26 januari is er in Schouwburg Odeon een openhuisprogramma, getiteld ‘Zwolse theaters speelt’. De Zwolse zanger is er 3 februari tussen 12.00 en 13.00 te zien.

Esther Groenenberg

Zangeres Esther Groenenberg had ook in 2008 een grote hit: Oh meisje. Ze heeft drie albums met Nederlandse liedjes gemaakt en had onder meer een tour die in het teken stond van haar grote heldin, de Amerikaanse zangeres Carole King.

Esther Groenenberg op archiefbeeld uit december 2020, toen ze haar Nachtmis vanwege de lockdown af moest zeggen.

Groenenberg had te lijden onder de lockdown, die in 2020 onder meer een streep zette door haar Nachtmisconcert. Tegen de Stentor zei ze toen: ,,Waar ik me aan vasthoud is dat het hopelijk jaar volgend jaar iets beter wordt.” In elk geval is er voor 2022 een nieuwe plaat onderweg. Het materiaal voor dat album schreef Groenenberg deels alleen, maar ook samen met de Drentse zanger Daniël Lohues (bekend van Skik) én met Bertolf.

Het concert in de Reestkerk begint zaterdag 5 maart om 22.00. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn te koop via de website van de Reestkerk.