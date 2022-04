Zeer ernstig ongeval in De Krim: voetganger aangereden door vrachtwagen

Kinderarts start sloop van Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg: ‘Een keer wat anders dan infuus prikken’

De ontmanteling van het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg is in volle gang. Het voormalige ziekenhuis verdwijnt binnen enkele weken definitief uit het gezichtsveld. In de afgelopen periode is de sloop van de omliggende gebouwen afgerond.

25 april