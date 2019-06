Zeer grote brand in winkelstraat Dedemsvaart door blikseminslag

Volgens brandweervoorlichter Jan Wittenberg is de bliksem ingeslagen in een schuur achter een sportzaak. Die winkel is ontruimd en mogelijk gebeurt dat ook met belendende panden. ,,De schuur is redelijk groot, ik schat twintig bij twintig meter. We zijn aan het zoeken naar de brandhaard, ook op de zolder, omdat het niet vertrouwd is om naar binnen te gaan. Zeker is dat er brand is. We wachten nu even af hoe de brand zich ontwikkelt: gaat-ie smoren of komt-ie eruit? Als dat laatste gebeurt, zijn we met voldoende mankracht aanwezig om de belendende panden te beschermen.’’