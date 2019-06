Zeer grote brand in winkelstraat Dedemsvaart onder controle

UPDATE | VIDEOIn de Julianastraat in Dedemsvaart heeft woensdagmiddag een grote woningbrand gewoed, die werd veroorzaakt door blikseminslag. De brandweer schaalde rond 13.00 uur op van zeer grote brand naar GRIP 1, wat betekent dat er overleg nodig was tussen de verschillende hulpdiensten. De brandweer had veel moeite om de brandhaard te vinden. Dat lukte na ruim een uur, waarna de brand kon worden bestreden. Uiteindelijk volgde om kwart over drie het sein dat de brand meester was.

Een groot deel van de Julianastraat, de winkelstraat in het centrum van Dedemsvaart, werd vanwege de brand door de hulpdiensten afgesloten. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig, waaronder een hoogwerker. Een omwonende maakte op Twitter melding van een harde knal, voorafgaand aan de brand. Burgemeester Peter Snijders, die even ter plekke kwam, vertelde dat hij de knal zelfs in het gemeentehuis in Hardenberg had gehoord. Veiligheidsregio IJsselland waarschuwde omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten, als ze last hadden van de rook.

Volgens brandweervoorlichter Jan Wittenberg sloeg de bliksem in een schuur achter een sportzaak in. De winkel werd ontruimd en nadat de brandweer een deur had geforceerd bleek dat er in de bovenwoning niemand aanwezig was. In de grote schuur, Wittenberg schatte dat het bouwwerk zo’n twintig bij twintig meter groot is, was het aanvankelijk moeilijk om de brandhaard te ontdekken. ,,Het is niet vertrouwd om naar binnen te gaan’’, zei Wittenberg. ,,We hebben eerst afgewacht hoe de brand zich zou ontwikkelen en waren daarom met veel wagens ter plekke, om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar belendende panden.’’ Rond kwart voor twee meldde de Veiligheidsregio dat de brandhaard was gevonden en dat de brand kon worden bestreden. Toch duurde het nog meer dan een uur voordat de brand meester was.

Asbest

,,Gelukkig is de schade beperkt gebleven’’, zei Wittenberg. ,,Het is een oude schuur met allemaal houtwerk. Na de blikseminslag kon de brand zich daar makkelijk verspreiden. En er zat asbestbeplating op de schuur. Er is ook daadwerkelijk asbest vrijgekomen, maar dat is beperkt gebleven tot achter het pand en de naastgelegen steegjes. Niet in de winkelstraat.’’ Bij de brand raakte niemand gewond.