Zeldzame ‘Gouden arend’ gespot in Kloosterhaar

Een zeldzame arend zorgde vandaag voor heel wat bekijks in Kloosterhaar. De ‘Aquila chrysaetos’, oftewel ‘gouden arend’ was op jacht naar hazen in Overijssel.

Timo Roeke, projectleider bij Waarneming.nl en afkomstig uit Borne was de tweede die vandaag de vogel spotte. ,,Eergisteren werd er al een melding gedaan door iemand die dacht dat het een ruigpootbuizerd was. Vervolgens meldden vogelaars dat ze het meer op een steenarend vonden lijken, toen raakten mensen al lichtelijk in paniek. Daarna werd er gesproken over een zeearend en toen ging er een belletje rinkelen en wisten we dat het de gouden arend moest zijn.”

Quote Sinds 1938 nog maar 21 keer in Nederland gespot Tim Roeke, Waarneming.nl

Roeke was toevallig al in het veld aanwezig omdat er nog een zeldzame vogel om de hoek zat, de grijze wouw. Ik kreeg een berichtje over de steenarend en ben direct opgesprongen. Dan gaat er heel wat adrenaline door je heen, want steenarenden vliegen wel vaker ‘over’ maar dat ze op een plek gaan zitten waar je gewoon naartoe kunt rijden is heel zeldzaam.”

Volledig scherm De steenarend werd ook door Tim Roeke op de gevoelige plaat vastgelegd. © Tim Roeke/Waarneming.nl

Gouden gloed

De gouden arend dankt zijn naam aan de gouden gloed die over zijn achterhoofd schijnt. Normaal gesproken komt het dier in bergachtig gebied als de Alpen, de Pyreneeën en Noorwegen voor. ,,De meeste mensen zullen het dier kennen van vakantiebestemmingen. Het is een echte bergarend. In zijn leefgebied broeden enkele tienduizend paartjes tegen de rotsen aan.”

De arend is dan ook zeker niet in Nederland om met een partner aan een nestje te bouwen weet Roeke: ,,De meeste steenarenden die Nederland aandoen zijn hier in de wintermaanden. Plotseling verdwijnen ze als het voorjaar wordt. Het zijn hele grote vogels dus de terugtocht naar de bergen is voor hen niet zo spannend.”

Roeke fotografeerde de vogel terwijl hij op hazen jaagde in het veld. Hij schat dat zo’n vijftig vogelaars het dier inmiddels hebben gespot in Kloosterhaar. ,,Het was hier aardig druk. De kans dat je zo’n dier weer ziet is heel klein. In 1938 werd er al eens melding gedaan van deze arend en sinds die tijd is hij nog maar 21 keer in Nederland gespot.”