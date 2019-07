Zelf plukken groeit als kool in de regio: ‘We zien sommige zelfplukkers jaar in - jaar uit terug komen’

Hoewel er geen cijfers over worden bijgehouden, staat het volgens de vereniging van biologische landbouwers en tuinders Biohuis onomstotelijk vast dat zelf plukken groeit als kool. Voorzitter van het Buihuis IJsbrand Snoeij heeft er wel een verklaring voor: ,,Het is een verlangen dichterbij het product te staan. We weten zo langzamerhand niet meer waar ons voedsel vandaan komt. Mensen zoeken in de wereld van digitalisering en nieuwsberichten van over de hele wereld naar lokale geborgenheid. Dat uit zich in een behoefte aan echtheid. Er is een behoefte aan pure producten.’’ Daarnaast speelt de milieuproblematiek, zegt Snoeij. Mensen zijn bezorgd over hoe we met de aarde omgaan. ,,Dat leidt tot meer betrokkenheid en waardering voor ons voedsel.’’ Initiatiefnemers van pluktuinen in de Stentor-regio kunnen het alleen maar beamen. Ze voegen eraan toe; voor veel mensen is een emmertje fruit plukken pure ontspanning.