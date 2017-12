'Zelfdoding in verkeer vaker dan cijfers zeggen’

De auto van een 37-jarige inwoner van Slagharen boorde zich vorige week donderdag op de N377 bij Dedemsvaart frontaal in een tegemoetkomende vrachtwagen van transportbedrijf Wezenberg uit IJsselmuiden. De truck brandde volledig uit en de chauffeur kon zich op het nippertje in veiligheid brengen. De bestuurder van de personenauto stierf ter plekke.

Verder onderzoek

De politie heeft aanwijzingen dat het om zelfdoding gaat. Meerdere getuigen meldden dat de man uit Slagharen zijn auto opeens op de weghelft van de vrachtwagen bracht. ,,We moeten het verder onderzoeken om zekerheid te krijgen’’, zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier.

In mei was er op de N34 tussen Emmen en Borger een soortgelijk incident. Een motorrijder ging al rijdend op zijn motor staan en ramde een tegemoetkomende vrachtwagen frontaal. In dit geval kon de politie wel snel vaststellen dat het om zelfdoding ging. ,,We hadden ook getuigen die het ongeluk zagen’’, stelt woordvoerder Ron Reinds van Politie Eenheid Noord-Nederland. ,,En uit gesprekken met familie en vrienden van de motorrijder ontstond een beeld waarin zelfdoding aannemelijk was.’’

Cijfers van het CBS tonen dat vorig jaar bijna 1.900 mensen in Nederland zelfmoord pleegden. In Overijssel en Gelderland ligt het percentage ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde. Bij slechts een klein aantal (23) gaat het om zelfmoord via een verkeersongeval.

Bewust

Maar psychiater Bram Bakker, die zich heeft gespecialiseerd in zelfdoding, stelt dat er in ons land vaker suïcide voorkomt door opzettelijke ongevallen dan wordt aangenomen. ,,Er zijn geen goede cijfers over, omdat veel van dit soort zelfdodingen worden weggezet als verkeersongevallen. Soms omdat het niet meer is na te gaan of iemand bewust de verkeerde weghelft is opgereden, soms omdat het voor de politie eenvoudiger is om het als ongeval te betitelen. Bij een onnatuurlijke dood moet er allerlei extra onderzoek plaatsvinden. Dat vindt de politie dan te veel werk.”

Bakker baseert zich onder andere op verhalen uit zijn eigen praktijk. ,,Ik ken een verhaal van een man die zijn vrouw vanuit de auto belde, om te zeggen dat hij er een einde aan wilde maken. Vervolgens klapte hij tegen een boom en overleed. Toch ging dit de boeken in als een eenzijdig verkeersongeval.”

Geen afscheidsbrief

Volgens politiewoordvoerder Reinds wordt bij elk dodelijk ongeval uitputtend onderzoek gedaan. ,,Als iemand tegen een boom rijdt, overlijdt en er zijn geen getuigen en geen afscheidsbrief, dan onderzoeken we of de auto een technisch mankement had, of slechte weersomstandigheden de oorzaak waren en of er remsporen zijn. Soms blijft de toedracht inderdaad raadselachtig en is er een vermoeden voor zelfdoding. Maar stel dat maar eens vast. Vaak zijn er geen getuigen.’’

Bewustzijnsvernauwing

De grote vraag blijft wat mensen drijft om anderen in gevaar te brengen met zelfdoding via een verkeersongeval. ,,Als je suïcidaal bent is er vaak sprake van bewustzijnsvernauwing’’, legt Christina van der Feltz uit. Zij is naast haar dagelijkse werk als directeur van de GGz in Breda ook bijzonder hoogleraar sociale psychiatrie aan de universiteit van Tilburg. ,,Aan anderen en hun welzijn denk je niet. Jouw eigen toestand met alle problemen overheerst.’’

Depressiviteit en autorijden is ook een risicovolle combinatie, vindt Van der Feltz. ,,Er zijn mensen die niet echt suïcidaal zijn maar wel depressief en een dodelijk ongeluk niet erg zouden vinden. Zij zullen niet frontaal op een vrachtwagen inrijden, maar wel extra risico’s nemen door hard te rijden terwijl het erg glad is.’’

Stressstoornis