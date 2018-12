Zelfs Rotterdammers komen naar Lemele voor knallend oudejaarsspektakel

Vanmiddag om 13.00 uur dreunt het eerste carbidschot, voor de liefhebbers is het mogelijk om onder begeleiding zelf met carbid te leren schieten, vertelt Jetze Veltmaat. Hij is woordvoerder van Stichting Dibbes, vernoemd naar de pony die ooit op het feestterrein aan de Lemelerweg 53 op stal stond. Elk jaar wordt het evenement wat groter van opzet. ,,We zijn een hechte kameradengroep, we mogen samen graag dingen organiseren. En we kunnen samen veel. In onze club zit een lasser, elektricien, timmerman, kraanmachinist, loonwerker, noem maar op.’’