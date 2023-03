Zes provincies bedenken pilots voor verduurzaming boeren die blijven

met video Albert en Annie brengen nacht door bij zoon Bart nadat brand hun woning verwoest: ‘Allemaal nog heel vers’

De ochtend na de brand staat het huis van Albert en Annie Warmink aan de Oude Vaart, net buiten Kloosterhaar, er triest en verlaten bij. In het dak zit een gapend gat. Het terrein is afgezet met linten in verband met vrijgekomen asbest. De bewoners hebben de nacht doorgebracht bij zoon Bart.