Zesde gratis Pleinfeest in Hardenberg zoekt meer sponsoren

Gratis blijven

,,We doen het voor de kick, de uitdaging”, vertellen ze enthousiast over hun Pleinfeest. Maar er rust dus ook een last op hun schouders. Een financiële last. ,,We willen gratis blijven. Zo hou je succes. Het zou anders te duur worden voor een gezin met kinderen. En dat willen we niet. Het is een feest voor iedereen. Maar men weet niet hoeveel kosten we maken. Toiletten kosten 15.000 euro. En dan is er het podium, de verlichting. Straks verwacht men gratis water wanneer het heet is. Dat moet allemaal vergoed worden met 2,50 euro voor een glaasje drinken. De gemiddelde omzet per bezoeker bedraagt zo’n 10 euro per bezoeker”, rekenen ze voor.