Zestien verwaarloosde teckels in Hardenberg in beslag genomen

De politie heeft in een huis in de gemeente Hardenberg 16 verwaarloosde teckels in beslag genomen. De honden waren veel te krap behuisd, en bovendien was het in de woning veel te warm. Een 56-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van dierenverwaarlozing.