Zeventig Oekraïense vluchtelingen in oude school Schuinesloot; gemeente zoekt nog noodopvang asielzoekers

Voormalig schoolgebouw De Wegwijzer in Schuinesloot huisvest binnenkort Oekraïense vluchtelingen. Het oude schoolgebouw aan de Schuineslootweg 85, dat eigendom is van de gemeente Hardenberg, is snel geschikt te maken voor de opvang van circa zeventig mensen. De gemeente benadrukt in een vanmorgen verspreide brief aan omwonenden dat deze opvanglocatie alleen bedoeld is voor Oekraïense vluchtelingen en niet voor asielzoekers.