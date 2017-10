Zieke vluchteling Hasmik Karapetyan wacht uitspraak af in Hardenberg

De ongeneeslijk zieke asielzoekster Hasmik Karapetyan uit Armenië hoeft Nederland nog niet te verlaten. Het is wachten op de uitspraak van de rechter. De 25-jarige zit al weken in onzekerheid of ze het land uit moet. Momenteel verblijft ze in het azc in Hardenberg.

Wanneer de uitspraak van de rechter op haar bezwaar tegen de voorgenomen uitzetting wordt gedaan, is niet duidelijk. Zoiets kan weken duren. De zitting was twee weken geleden. Voor de zieke Karapetyan een onzekere periode. Toch is ze blij dat de uitspraak nog op zich laat wachten. Dat geeft tijd om aan te tonen dat haar ongeneeslijke ziekte – ze lijdt aan familiaire mediterrane koorts waardoor ze regelmatig hevige koortsaanvallen heeft en haar nieren niet goed werken – alleen in Nederland goed behandeld kan worden.

Karapetyan zou al eerder het land moeten verlaten. Maar omdat ze toen in het ziekenhuis lag vanwege een hevige koortsaanval, besloot de rechter dat de Armeense tot de uitspraak in Nederland mag blijven. In de toestand waarin ze nu verkeert, is naar Tsjechië reizen volgens advocate Saskia den Boer een slecht plan. Ze heeft koortsaanvallen en wordt regelmatig opgenomen in het ziekenhuis.

Dublin

Zeven maanden geleden kwam de Armeense hierheen vanwege haar ziekte. In Armenië verslechterde haar toestand. Haar eerste asielverzoek deed ze in Tsjechië. Daarna hoorde ze dat haar ziekte in Nederland goed behandeld kan worden en kwam ze hier naar toe. Volgens de zogenaamde Dublin-verordening hoort een asielprocedure afgerond te worden in het land waar het eerste een verzoek is ingediend. Daarom moet Karapetyan van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) terug naar Tsjechië om de asielprocedure daar af te ronden.