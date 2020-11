Zijn brief raakte Jesse Klaver, nu gaat Romano (24) uit Hardenberg als jongste GroenLinkser voor Kamerzetel

Klooster­haar is de windmolen­wan­hoop nabij, nu megaturbi­nes aan de grens opdoemen

11 november Burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg gaat donderdag op bezoek bij zijn Duitse collega Hajo Bosch van Uelsen om die over de mogelijke komst van megaturbines in de grensstreek aan het jasje te trekken. Dat ze ‘hier’ over eventuele verstrekkende, politieke besluiten ‘daar’ vooralsnog vooral door de turbinebouwer zelf op de hoogte gehouden worden begint tegen te staan. En Kloosterhaar ook.