Zingende conducteur Linda uit De Krim schittert in nieuwe NS-reclame: ‘Supergaaf!’

update Man hangt aan spoorboom in Mariënberg, ProRail is woest: ‘Dit kan écht niet’

Een filmpje waarin een jolige jongeman in een hefboom klimt van de spoorwegovergang in Mariënberg, heeft de woede gewekt van spoorwegbeheerder ProRail. ,,Dit is er echt één in de categorie aanpakken, de aangifte is in voorbereiding’’, meldt woordvoerder Aldert Baas.

25 mei