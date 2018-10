Zitmaaier brandt uit in schuur Bruchterveld, buren brengen de boodschap in kerk

'Beste buren, jullie schuur staat in brand.' Met die boodschap stapte de buurvrouw vanochtend de vrijgemaakte kerk in Bruchterveld binnen.

In de schuur naast een woning aan de Hongerdijk - even buiten het dorp in de gemeente Hardenberg - was een zitgrasmaaier in brand gevlogen. De bewoners waren op dat moment niet thuis: ze zaten in de kerk.

Het was een kwestie van goed noaberschap dat de buren de onheilstijding kwamen brengen in de kerk. De dominee legde de dienst even stil zodat de familie die het betrof naar buiten kon lopen. Van paniek was geen sprake, laat het kostersechtpaar weten. Maar toen even later de sirenes van brandweerwagens te horen waren, vroeg de koster aan de predikant of hij even wat mocht zeggen.