Zo gaan eigenaren van grote tuinen met extreem weer om: ‘De natuur is de natuur’

Na felle kritiek kan er ’s avonds weer gezwommen worden in Vroomshoop: ‘Fantas­tisch’

Er volgde flinke kritiek, toen Twenterand in mei besloot buitenbad De Zandstuve in Vroomshoop wekelijks 9,5 uur minder te openen. ’s Avonds zwemmen? Dat kon alleen op dinsdag en woensdag, tot slechts 19.00 uur. Wat volgde was felle kritiek, en inmiddels een gemeente die daarvoor gevoelig blijkt. Want er kan weer ’s avonds gezwommen worden.