Zo maken Ester en Roel trechterbeker-kommetjes van klei uit de Vecht

Ze hebben al een aardige buit binnengehaald, blijkt aan de werkbank. Daar is de klei in verschillende stadia te zien. De zojuist gescoorde grond wordt eerst gedroogd en daarna halen de twee geduldig de grove korrels eruit. Fijne stof blijft over en deze wordt weer in kleine stappen nat gemaakt en gekneed in de vorm van een schaaltje.

Op de werkbank zijn ze te zien. ,,Er zijn twee soorten”, legt Westerman uit terwijl Hindriks rustig doorgaat met kneden en vormen. ,,Blauwe klei, met veel ijzer erin. Die potjes worden dan oranje-rood wanneer je ze stookt. En er is grijze klei, die is bijna zonder ijzer. Die wordt roze in de oven.”

Dikke lagen

Aan een gebrek aan klei zal het niet liggen, de voorraad is groot en de potjes zijn klein. Hij kwam op het idee toen hij bij de afgravingen de grote brokken klei zag. ,,Daar moet ik iets mee doen, dacht ik. De Trechterbekercultuur was mijn eerste gedachte. Bij Stegeren vonden we de beste klei, die was daar in dikke lagen. Het worden kommetjes zonder platte bodems. Dat is voor mij de vormtaal”, legt hij uit.

De potjes zullen worden geglazuurd en gestookt door kunstenares Gina Bilyam in Groningen. Een deel ervan zal worden verkocht in galeries. Maar er zal ook een deel worden gebruikt in het Vechtdal. Westerman heeft grote plannen. Buiten staat een oude robuuste landbouwkar die wordt omgebouwd tot een off-grid foodtruck. ,,Ik ben gevraagd om een object te maken voor het ‘grond tot mond-project’, waarmee de relatie land en product duidelijk moet worden gemaakt. Melk komt uit een koe, zeg maar.”

Asperges

Westerman is van plan om in de wagen te koken en workshops te geven, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Ook denkt hij eraan om bij scholen op bezoek te gaan. ,,Het kan midden in de natuur en middenin de stad. Met lokale producten zoals asperges. En dat eten zal worden geserveerd in de Trechterbeker-kommetjes. Met tarps eroverheen en een rookoven erbij.”

Als klap op de vuurpijl kan het regionale menu genuttigd worden aan meubilair dat is gemaakt van de 7000 jaar oude eiken die hier gevonden zijn. Westerman verwacht dat zijn wagen in mei klaar is en hij komt graag in contact met koks die wel brood zien in een samenwerking om van dit project een succes te maken.